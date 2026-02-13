Neubewertungen steigen markant

Nochmals stärker ging es beim Erfolg aus Neubewertungen nach oben. Dieser wurde mit 106,9 Millionen nach 43,1 Millionen Franken im Vorjahr mehr als verdoppelt. Das sei insbesondere der positiven Dynamik am Immobilienmarkt dank der tiefen Zinsen und der hohen Qualität des Portfolios zu verdanken.