Die geplante Überbauung im Stockwerkeigentum hat ein Projektvolumen von rund 120 Millionen Franken, teilte Mobimo am Donnerstag nach Börsenschluss mit. Die Fertigstellung sei bis Ende 2032 geplant.
ra/to
(AWP)
Mobimo hat in der Luzerner Gemeinde Meggen ein rund 12'000 Quadratmeter grosses Grundstück gekauft. Nun plant die Immobiliengesellschaft in der Gemeinde mit dem tiefsten Steuerfusses des Kantons ein Projekt mit rund 70 Eigentumswohnungen.
