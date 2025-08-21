Die Kaufpreiszahlung erfolgte wie angekündigt als Quasifusion zu 51 Prozent mit Aktien der Mobimo Holding und zu 49 Prozent in bar. Für den Aktienanteil wurden 188'222 neue Papiere der Mobimo Holding AG (ca. 2,5 Prozent des bisherigen Aktienkapitals) aus dem genehmigten Kapitalband geschaffen. Die Verkäufer hätten sich zu einer fünfjährigen Haltedauer für die erhaltenen Aktien verpflichtet, so das Communiqué.