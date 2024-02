Das breit diversifizierte Portfolio an guten Lagen von Mobimo erweise sich als anhaltend robust. Nach wie vor federten die Aufwertungsgewinne aus den Anlageliegenschaften im Bau die Korrekturen auf Büro- und Gewerbeflächen im Bestand ab. In der Summe resultiert eine leichte Abwertung des Portfolios von -1,5 Prozent. Der Wert des gesamten Immobilienportfolios beträgt per Ende 2023 3,6 Milliarden Franken (Vorjahr: 3,7 Mrd.).