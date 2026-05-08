Bis 2030 soll das Immobilienportfolio auf über 4,5 Milliarden Franken wachsen. Ende 2025 lag der Portfoliowert bei knapp 3,9 Milliarden Franken. Alleine 400 Millionen an Wachstum sollen durch die bereits in der Pipeline befindlichen Projekte kommen, weitere 100 Millionen über die Aufwertung des bestehenden Portfolios. Hinzukämen potenzielle Akquisitionen.