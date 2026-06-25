H&M steht im Konkurrenzkampf mit Billiganbietern wie Shein und Primark stark unter Druck und hatte zuletzt auch im direkten Wettbewerb mit dem Zara-Eigentümer Inditex das Nachsehen. Seit seinem Amtsantritt 2024 arbeitet Ervér daran, das Produktangebot zu verbessern, die Preisgestaltung zu schärfen und die Lieferzeiten zu verkürzen. Zugleich verkleinerte der Konzern auch im zweiten Quartal sein Filialnetz weiter. Diese Massnahmen haben zur Erholung der Margen beigetragen, doch die Nachfrage bleibt in mehreren wichtigen Märkten fragil. So rechnet H&M auch für Juni lediglich mit einem Umsatz auf Vorjahresniveau./tav/lew/stk