Der Modehändler H&M ist schwächer in das neue Geschäftsjahr gestartet als vom Unternehmen vorgesehen. Der Umsatz stieg im ersten Quartal (per Ende Februar) um drei Prozent auf 55,3 Milliarden schwedische Kronen (gut 5,1 Mrd Euro), wie H&M am Donnerstag in Stockholm mitteilte. Das operative Ergebnis sackte hingegen von 2,1 auf 1,2 Milliarden Kronen. Externe Faktoren, Rabatte, Investitionen sowie die aufgewertete Krone hätten das Ergebnis belastet, hiess es. Nach Steuern wurde der Gewinn mit 579 Millionen Kronen mehr als halbiert.