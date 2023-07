Die vorläufigen klinischen Test hätten gezeigt, dass der aktualisierte Covid-19-Impfstoff eine wirksame Immunreaktion gegen mehrere XBB-Varianten hervorrufe, die derzeit in der Schweiz vorherrschend seien, teilte Moderna am Donnerstag mit. Das Unternehmen will nun den aktualisierten Impfstoff rechtzeitig für die Impfsaison vom Herbst und Winter weltweit auf den Markt bringen.