«Lonza half uns während Covid-19-Pandemie enorm, aber das Outsourcing entspricht eigentlich nicht unserer Strategie», sagte er. An Lonza und andere Zulieferer habe man während der Pandemie die Produktion ausgelagert wegen der «offensichtlichen Notwendigkeit, viele Leben zu retten», so Bancel. Inzwischen sei man bei der Herstellung der Wirkstoffe aber autonom, wie es von Anfang an das Ziel gewesen sei.