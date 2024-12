Der US-Pharmakonzern und Impfstoffhersteller Moderna muss noch vor Weihnachten aus dem technologielastigen US-Aktienindex Nasdaq 100 weichen. Das teilte der Börsenbetreiber Nasdaq am Wochenende in New York mit. Neben Moderna werden auch der Gentechnikgeräte-Hersteller Illumina und der Rechenzentrumsausrüster Super Micro Computer aus dem Index genommen. Neu aufgenommen werden dafür das Datenanalyse-Unternehmen Palantir , der Softwarehersteller MicroStrategy und der Taser- und Bodycam-Anbieter Axon . Die Änderungen werden zu Handelsbeginn am 23. Dezember wirksam. Indexänderungen sind vor allem für ETF-Fonds wichtig, die einen Index nachbilden. Sie können Kursbewegungen bei den betroffenen Aktien auslösen./men