Der Covid-Impfstoffhersteller Moderna hat ein unerwartet gutes Quartal hinter sich. Der neueste Booster der Amerikaner wurde drei Wochen früher als im letzten Jahr zugelassen und wirkte sich dadurch positiv auf die Produktverkäufe im Quartal aus, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. «Es ist unklar, ob Moderna so viele Covid-Impfstoffe verkaufen wird wie im letzten Jahr, aber es sieht nach einem dauerhaften und beträchtlichen Markt aus», sagte Moderna-Finanzvorstand Jamey Mock der Nachrichtenagentur Bloomberg in einem Interview. Die Aktie sprang im vorbörslichen Handel um neun Prozent an.