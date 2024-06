DELHI (awp international) - Bei der Parlamentswahl in Indien hat sich die Partei des amtierenden Premierministers Narendra Modi zum Sieger erklärt. Die Menschen im Lande hätten seiner Regierungskoalition «zum dritten Mal in Folge ihr Vertrauen ausgesprochen», schrieb Modi am Dienstagabend (Ortszeit) auf der Plattform X.