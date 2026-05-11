Bis zur Einführung einer Direktverbindung sind noch weitere Hürden zu überwinden. Dazu gehören die Organisation der Einreiseformalitäten, die Klärung der benötigten Infrastruktur und zwischenstaatlicher Abkommen. Auch die Verfügbarkeit von passenden Zügen und freien Trassen muss sichergestellt werden. Eine Umsetzung des Angebots wäre daher frühestens im Laufe der 2030er-Jahre möglich.