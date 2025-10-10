Entscheidung stand seit Montag fest

Der Vorsitzende des Nobelkomitees, Jørgen Watne Frydnes, hatte in der Zeitung «Verdens Gang» durchblicken lassen, dass bereits seit Montag feststand, wer den diesjährigen Friedensnobelpreis erhält - ohne in irgendeiner Weise anzudeuten, wer dies sein könnte. Bis zu dem Zeitpunkt wussten nach Angaben der Zeitung nur die fünf Mitglieder und der Sekretär des Komitees - das ist der Direktor des Nobelinstituts, Kristian Berg Harpviken - von dem Namen.