Ohne Gas auch kein Strom

Erschwerend kommt für Moldau dazu, dass auch der Grossteil des Stroms in einem Gaskraftwerk in Transnistrien produziert wird. Ein geplanter Anschluss an das europäische Stromnetz über eine Starkstromleitung nach Rumänien existiert bisher nicht. Es gibt nur eine kleinere Verbindung; über sie wird seit Oktober ständig Strom geliefert. Der rumänische Energieminister Sebastian Burduja sagte am Donnerstag in Bukarest, man wolle Moldau in dieser Situation helfen und arbeite an einem Aktionsplan.