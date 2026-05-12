Studien kommen voran

Operativ konzentriert sich Molecular Partners derzeit vor allem auf die Entwicklung neuer Krebsmedikamente aus dem Bereich der Radiopharmazeutika. Im ersten Quartal 2026 wurden zwei klinische Studien gestartet. Der Hauptkandidat MP0712, der unter anderem gegen kleinzelligen Lungenkrebs und andere neuroendokrine Tumore getestet wird, befindet sich in einer Phase-1/2a-Studie. Vier klinische Zentren sind geöffnet, bis Ende 2026 sollen es neun sein. Für MP0712 erwartet Molecular Partners erste klinische Daten noch 2026.