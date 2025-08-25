Gleichzeitig verzeichne Molecular Partners Fortschritte bei wichtigen Entwicklungsmeilensteinen, insbesondere in den beiden klinischen Programmen. Erste klinische Daten aus dem Leitprogramm MP0712 würden im ersten Halbjahr 2026 erwartet und Daten aus dem Programm für MP0533 würden im vierten Quartal 2025.