Auf dem Kongress der European Hematology Association (EHA) werde das Unternehmen neue präklinische Daten seiner Switch-DARPin-Plattform bekannt geben. Es rechne mit Wirksamkeitsdaten in der zweiten Hälfte des Jahres 2024. Der führende Radio-DARPin-Kandidat wird in Zusammenarbeit mit dem Partner Orano Med erforscht. Beginn der klinischen Studien sei für 2025 geplant und die präklinischen Daten würden auf dem Kongress der Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging (SNMMI) im Juni 2024 vorgestellt. DARPins (Designed Ankyrin Repeat Proteins) sind künstliche Proteine, die Antigene erkennen und binden können.