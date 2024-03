Die ursprüngliche Klage war den Angaben zufolge im Juli 2022 beim U.S. District Court for the Southern District of New York eingereicht worden, im März 2023 wurde dann eine geänderte Klage eingereicht. In letzterer wurde behauptet, dass die Beklagten gegen Wertpapiergesetze verstossen hätten, indem unter anderem falsche Angaben und Auslassungen in Bezug auf den Produktkandidaten MP0310 und eine damit verbundene Lizenzvereinbarung gemacht worden seien.