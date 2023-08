Zudem habe man die erste klinische Studie am Menschen mit MP0533, einem tetraspezifischen T-Zell-Engager-DARPin-Kandidaten für die Behandlung der akuten myeloischen Leukämie (AML), eingeleitet und die Evidenzbasis für die Radio-DARPin-Therapieplattform vertieft. «Wir sind gut kapitalisiert, um diese Programme voranzutreiben und unsere grundlegende DARPin-Expertise weiter zu nutzen, um mit einzigartigen DARPin-basierten Therapieansätzen in neue Bereiche vorzustossen», wird Firmenchef Patrick Amstutz in der Mitteilung zitiert. Für die zweite Jahreshälfte werde man die Aufmerksamkeit auf MP0533 richten, um damit klinische Daten zu generieren.