Das Biotechunternehmen Molecular Partners hat zusammen mit Orano Med erste Forschungserfolge in einer frühen klinischen Studie erzielt. Die Daten würden auf dem Fachkongress Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging (SNMMI) in Toronto vorgestellt, kündigte Molecular Partners an. Die ersten Ergebnisse unterstützten eine weitere klinische Entwicklung von MP0712 bei kleinzelligem Lungenkrebs (SCLC) und anderen DLL3+ neuroendokrinen Tumoren. Das Delta-like-Protein 3 (DLL3) findet sich auf neuroendokrinen Tumorzellen wie denen des kleinzelligen Lungenkrebs.