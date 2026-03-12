Frühe klinische Studie

Operativ konzentriert sich Molecular Partners derzeit vor allem auf die Entwicklung neuer Krebsmedikamente aus dem Bereich der Radiopharmazeutika. So hat eine frühe klinische Studie (Phase 1/2a) mit dem Wirkstoffkandidaten MP0712 begonnen, der unter anderem gegen kleinzelligen Lungenkrebs und andere neuroendokrine Tumore getestet wird. Erste Ergebnisse aus dieser Studie werden im Laufe des Jahres 2026 erwartet. Weitere Projekte des Unternehmens befinden sich ebenfalls noch in frühen Forschungs- oder Testphasen.