Der Verlust von Molecular Partners weitete sich um 7,6 Prozent auf 61,7 Millionen Franken aus. Die vorhandenen Finanzmittel sollen laut dem Unternehmen bis ins Jahr 2028 reichen.
Der Umsatz fiel im vergangenen Jahr vollständig weg, nachdem 2024 noch Einnahmen und sonstige Erträge von 5,0 Millionen Franken angefallen waren, wie Molecular Partners am Donnerstagabend mitteilte. Die Betriebskosten reduzierten sich leicht, worauf ein 3,1 Prozent geringerer Betriebsverlust von 58,1 Millionen Franken resultierte.
Unter dem Strich weitete sich der Reinverlust dennoch um 7,6 Prozent auf 61,7 Millionen Franken aus. Grund dafür war vor allem ein negatives Finanzergebnis von 3,5 Millionen Franken, nachdem im Vorjahr noch ein Gewinn von 7,2 Millionen erzielt worden war.
Bis 2028 finanziert
Der Mittelabfluss aus dem operativen Geschäft betrug 2025 insgesamt 51,3 Millionen Franken und fiel damit etwas geringer aus als im Jahr davor. Einschliesslich kurzfristiger Festgelder beliefen sich die flüssigen Mittel per Ende 2025 auf 93,1 Millionen Franken nach 149,4 Millionen ein Jahr zuvor.
Trotz des Rückgangs sieht sich das Unternehmen finanziell ausreichend ausgestattet: Auf Basis der aktuellen Planung sollten die vorhandenen Mittel ausreichen, um Betrieb und Investitionen bis 2028 zu finanzieren, wie es hiess.
Für 2026 erwartet Molecular Partners einen Gesamtbetriebsaufwand von 45 bis 55 Millionen Franken bei konstanten Wechselkursen. Rund 6 Millionen davon dürften auf nicht zahlungswirksame Kosten etwa für aktienbasierte Vergütungen und Abschreibungen entfallen.
Frühe klinische Studie
Operativ konzentriert sich Molecular Partners derzeit vor allem auf die Entwicklung neuer Krebsmedikamente aus dem Bereich der Radiopharmazeutika. So hat eine frühe klinische Studie (Phase 1/2a) mit dem Wirkstoffkandidaten MP0712 begonnen, der unter anderem gegen kleinzelligen Lungenkrebs und andere neuroendokrine Tumore getestet wird. Erste Ergebnisse aus dieser Studie werden im Laufe des Jahres 2026 erwartet. Weitere Projekte des Unternehmens befinden sich ebenfalls noch in frühen Forschungs- oder Testphasen.
Per Ende 2025 beschäftigte das Unternehmen 134 Vollzeitkräfte - rund 15 Prozent weniger als ein Jahr davor. Rund 81 Prozent der Mitarbeitenden waren in Forschungs- und Entwicklungsfunktionen tätig.