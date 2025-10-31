Toni Meggle wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz und dem Bayerischen Verdienstorden. Zudem ist er Ehrenbürger der Stadt Wasserburg, wo die Unternehmensgruppe weiter ihren Sitz hat. Inzwischen gehören Butterspezialitäten, gefüllte Backwaren, Käse, Milchfrischprodukte und Milchpulver zum Produktportfolio. Zuletzt hatte das Unternehmen grünes Licht für die Übernahme von Molkereien in Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern bekommen.