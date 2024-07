Trotz des erstmaligen Anstiegs der monatlichen Inflationsrate in Argentinien seit seinem Amtsantritt sieht Präsident Javier Milei eine positive Entwicklung. «Die gestern veröffentlichten Daten sind sehr gut, die meisten Analysten sprachen von 5,5 Prozent und es waren 4,6 Prozent», sagte Milei am Samstag in einem Interview der Zeitung «La Nación».