Mit diesem bereits sechsten Werk der Tochter soll die Präsenz und Wettbewerbsfähigkeit in Europa gestärkt werden, teilte Montana Aerospace am Dienstag mit. Die ASTA-Gruppe verfügt bereits über Standorte in Österreich, China, Indien und Brasilien. Nun sollen die Kompetenzen und Kapazitäten für den E-Mobilitätsmarkt nicht nur in Asien, sondern auch in Europa erweitert werden. Mit dem Neubau würden die Kapazitäten mittelfristig «nahezu verdoppelt».