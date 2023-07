Die Geschworenen des Bezirksgerichts in Atlanta hätten diesen Vorwurf in ihrem Urteil nun zurückgewiesen, teilte Montana Aerospace am Donnerstagabend in einem Communiqué mit. Auch die Forderung nach Schadenersatz sei abgeschmettert worden. Die Klage hatte Arconic im Jahr 2015 eingereicht. Das Schwurgerichtsverfahren vor dem Bezirksgericht in Atlanta begann am 11. Juli 2023.