Montana Aerospace hat eine neue Finanzierungsvereinbarung in Höhe von 300 Millionen Euro abgeschlossen. Die Vereinbarung umfasst ein Darlehen von 100 Millionen Euro sowie eine revolvierende Kreditfazilität von 200 Millionen Euro, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. Beide hätten eine Laufzeit von fünf Jahren und die Option auf zwei zusätzliche einjährige Verlängerungen.
Diese Finanzierung werde von einem Konsortium führender internationaler Banken bereitgestellt, angeführt von der Commerzbank, HSBC und der Raiffeisen Bank International, so die Meldung. Die Transaktion unterstütze die langfristige Entwicklung und biete eine solide Grundlage für zukünftiges Wachstum.
