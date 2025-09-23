Montana Aerospace hat eine neue Finanzierungsvereinbarung in Höhe von 300 Millionen Euro abgeschlossen. Die Vereinbarung umfasst ein Darlehen von 100 Millionen Euro sowie eine revolvierende Kreditfazilität von 200 Millionen Euro, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. Beide hätten eine Laufzeit von fünf Jahren und die Option auf zwei zusätzliche einjährige Verlängerungen.