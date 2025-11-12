Der Umsatz stieg im Vergleich zur Vorjahresperiode um 15.5 Prozent auf 712,3 Millionen Euro, wie das Unternehmen am späten Mittwochabend mitteilte. Die positive Umsatzentwicklung sei durch organisches Wachstum an allen Standorten getragen worden, insbesondere an jenen mit höherer Exponierung gegenüber Boeing-Plattformen. Der Betriebsgewinn (EBITDA) nahm um 28,6 Prozent auf 113,0 Millionen Euro zu.
Die Zahlen beziehen sich auf das weitergeführte Geschäft mit Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Luft- und Raumfahrtindustrie. Im September hatte die Gesellschaft angekündigt, sich künftig darauf konzentrieren zu wollen. Sie verkaufte damals das Energiesegment, davor hatte sie sich schon von Alu Menziken getrennt.
Unter dem Strich konnte Montana Aerospace für die fortgeführten Geschäftsbereiche in den ersten neun Monaten ein positives Ergebnis in Höhe von 3,0 Millionen Euro erzielen, verglichen mit -1,3 Millionen im gleichen Vorjahreszeitraum. Insgesamt fiel das Ergebnis einschliesslich der aufgegebenen Geschäftsbereiche mit einem Minus von 11,0 Millionen Euro (Vorjahr -28,4 Millionen) negativ aus.
Umsatzziel 2025
Das Unternehmen gab auch sein Umsatzziel für 2025 an: Es erwartet nun für das Gesamtjahr einen Umsatz in Höhe von 900 Millionen Euro. Zudem werde ein bereinigtes EBITDA von über 160 Millionen Euro, ein positives Nettoergebnis sowie ein positiver Free Cash Flow erwartet, so Montana Aerospace.
Auch für 2026 führte die Gesellschaft ihre Ziele auf. Dann strebt Montana Aerospace einen Nettoumsatz von rund 1,0 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBITDA von mehr als 185 Millionen Euro an. Zudem sollen auch im kommenden Jahr ein positives Nettoergebnis sowie ein positiver Free Cash Flow resultieren.
