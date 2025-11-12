Die Zahlen beziehen sich auf das weitergeführte Geschäft mit Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Luft- und Raumfahrtindustrie. Im September hatte die Gesellschaft angekündigt, sich künftig darauf konzentrieren zu wollen. Sie verkaufte damals das Energiesegment, davor hatte sie sich schon von Alu Menziken getrennt.