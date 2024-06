Alu Menziken stellt Leichtbaukomponenten aus Aluminium, darunter Lösungen für E-Batteriesysteme, Strukturbauteile und Crash-Management-Systeme her und beliefert Originalzulieferer (OEMs) in den Bereichen Automobil, Bahn, Bau, Industrie und Pneumatik. Mit rund 700 Mitarbeitenden und Produktionsstätten in der Schweiz, Österreich und Rumänien erwirtschaftete das Unternehmen 2023 einen konsolidierten Nettoumsatz von knapp 161 Millionen Euro und einen bereinigten EBITDA von 25,4 Millionen.