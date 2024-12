Zweite Beschwerde geht an das Amtsgericht Stuttgart

Das Gesetz biete «hohes Missbrauchspotenzial», kritisierte SdK-Vorstandsmitglied Markus Kienle. «Für die freien Aktionäre ist die Durchführung des Verfahrens in der Regel mit einem Totalverlust verbunden.» Die SdK will auf zwei gerichtlichen Ebenen gegen den Varta-Restrukturierungsplan vorgehen: Neben der Verfassungsbeschwerde will die SdK beim Amtsgericht Stuttgart sofortige Beschwerde gegen die gerichtliche Bestätigung des Restrukturierungsplans einlegen.