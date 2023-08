Nun fasst das Management um Hackstein aber wieder etwas mehr Zuversicht. So soll der Erlös 2024 dank anziehender Nachfrage insbesondere bei Batteriespeichern auf mindestens 900 Millionen Euro steigen, wie das Unternehmen in Ellwangen mitteilte. Analysten hatten zuletzt im Schnitt knapp 920 Millionen auf dem Zettel. Für dieses Jahr hat Varta mit rund 820 Millionen Euro nur noch ein Plus gegenüber dem Vorjahr von etwa 1,6 Prozent einkalkuliert, vor allem weil die Nachfrage nach kleinen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Knopfbatterien schwach ist.