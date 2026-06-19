Moody's verweist in der Mitteilung auf die gute und stabile Kapitalbasis des Staatsinstituts. Zudem dürfte die SGKB auch in den kommenden Jahren eine hohe Stabilität bei ihren Gewinnzahlen ausweisen. Die Ratingagentur betont auch die Garantie des Kantons St. Gallen, die der Bank zu einem guten Zugang zum Finanzmarkt auch unter widrigen Bedingungen verhelfe.