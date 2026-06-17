Diesen Bonitätsstärken stünden jedoch andere Faktoren gegenüber: Die Swisscom sei anfällig gegenüber intensiven Aktionsangeboten der Konkurrenz in der Schweiz und die wachsende Bedeutung von Zweitmarken, die das Umsatzwachstum belasten würden, schrieb Moody's. Unsicherheiten gebe es auch hinsichtlich des Tempos der Umsatzerholung in Italien sowie der Notwendigkeit, hohe Investitionen für den Glasfaserausbau in der gesamten Schweiz aufrechtzuerhalten.