Die Ratings reflektierten das Engagement der Swisscom, die Nettoverschuldungsquote unter die vom Bundesrat festgelegte Obergrenze von 2,4 mal EBITDA zu senken, hiess es. Positiv sei die gestärkte Position auf dem italienischen Markt durch die grössere Marktpräsenz, Fusionssynergien und ein vollständig konvergentes Angebot nach der Übernahme von Vodafone Italia sowie ein diszipliniertes Kostenmanagement auf dem Heimmarkt.
Diesen Bonitätsstärken stünden jedoch andere Faktoren gegenüber: Die Swisscom sei anfällig gegenüber intensiven Aktionsangeboten der Konkurrenz in der Schweiz und die wachsende Bedeutung von Zweitmarken, die das Umsatzwachstum belasten würden, schrieb Moody's. Unsicherheiten gebe es auch hinsichtlich des Tempos der Umsatzerholung in Italien sowie der Notwendigkeit, hohe Investitionen für den Glasfaserausbau in der gesamten Schweiz aufrechtzuerhalten.
jb/mk
(AWP)