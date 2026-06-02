Die Agentur begründet den Schritt mit der starken operativen Entwicklung seit der Abspaltung von Novartis im Jahr 2023. Der Trennungsprozess sei inzwischen weitgehend abgeschlossen, während sich Profitabilität und Kreditkennzahlen in den kommenden 12 bis 18 Monaten weiter verbessern dürften.