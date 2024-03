Der Reisedetailhändler habe im vergangenen Jahr sein starkes Wachstum im Jahr 2023 fortgesetzt, hiess es weiter. Zudem dürfte das organische Umsatzwachstum in den Jahren 2024 und 2025 mindestens 5 Prozent erreichen. Avolta wolle zusätzliche Kostensynergien in Höhe von 55 Millionen Franken aus der Autogrill-Akquisition im Jahr 2024 heben und zusätzliche Effizienzen im normalen Geschäftsverlauf realisieren. Dies werde in naher Zukunft zu einer Margenverbesserung führen, schrieb Moody's.