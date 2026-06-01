Die aktuelle Ratingerhöhung berücksichtige jedoch nicht die potenziellen negativen Auswirkungen der angeblichen Verbindungen zu illegalen und nicht lizenzierten Glücksspielbetreibern, heisst es weiter. Moody's betont in diesem Zusammenhang aber die gute finanzielle Position von Sportradar. Diese gebe dem Unternehmen einen erheblichen Puffer, um unvorhergesehene Ereignisse bewältigen zu können.