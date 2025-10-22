Die Schaden- und Unfallversicherer dürften weiterhin von robusten versicherungstechnischen Ergebnisse profitieren, nachdem sie zuletzt ihre Prämien aufgrund gestiegener Schadenansprüche angehoben hätten, so Moody's. Derweil präsentierten sich die Wachstumsaussichten für die Lebensversicherer zwar verhalten. Positiv dürfte sich aber die Verlagerung von traditionellen Gruppenvorsorgeprodukten zu «halbautonomen» Lösungen auswirken.