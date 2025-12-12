Die Aktie von Moore Threads Technology ist am Freitag zeitweise um 19 Prozent gefallen, nachdem der chinesische Chipentwickler Anleger vor erhöhten Handelsrisiken gewarnt hat - mit Blick auf den extremen Kursanstieg der Titel.
Der Kurs liegt trotz des Rückschlags weiterhin mehr als 600 Prozent über dem Niveau des Börsendebüts in Shanghai vor nur einer Woche. Der Höhenflug speist sich aus der Hoffnung, Moore Threads könne zu einem Herausforderer von Nvidia werden - getragen vom politischen Ziel, Chinas technologische Selbstständigkeit auszubauen.
In einer Mitteilung an die Börse in Shanghai erklärte das Unternehmen: «Die Aktie könnte nach einem zu schnellen Anstieg in kurzer Zeit einem Rückgang ausgesetzt sein, und Anleger könnten erheblichen Handelsrisiken gegenüberstehen.»
Am Freitag fielen die Titel bis auf 758 Yuan. Der IPO-Preis hatte bei 114,28 Yuan gelegen.
Das noch Verluste schreibende Unternehmen verwies zudem auf Unsicherheiten rund um neue Produkte, die bislang noch keine Erlöse bringen. Moore Threads hatte angekündigt, auf einer Konferenz am 19. und 20. Dezember in Peking eine neue GPU-Architektur und ein neues umfassendes Produktportfolio vorzustellen.
Moore Threads steht im Wettbewerb mit chinesischen Anbietern wie Huawei Technologies und Cambricon Technologies, die angesichts eingeschränkter Nvidia-Lieferungen verstärkt auf dem heimischen Markt für KI-Chips punkten.
Der Börsengang stiess auf enorme Nachfrage: Der Kleinanleger-Anteil war rund 2750-fach überzeichnet. Beim Debüt übertraf Moore Threads mit einem Kursplus von 202 Prozent sogar den Rekord der Semiconductor Manufacturing International Corp. aus dem Jahr 2020 und setzte damit die neue Bestmarke für chinesische IPOs im Volumen von über einer Milliarde Dollar.
(Bloomberg/cash)