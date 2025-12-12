Der Kurs liegt trotz des Rückschlags weiterhin mehr als 600 Prozent über dem Niveau des Börsendebüts in Shanghai vor nur einer Woche. Der Höhenflug speist sich aus der Hoffnung, Moore Threads könne zu einem Herausforderer von Nvidia werden - getragen vom politischen Ziel, Chinas technologische Selbstständigkeit auszubauen.