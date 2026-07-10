Ein 26 Jahre alter, weisser Brite sei unter Mordverdacht festgenommen worden, sagte Police Assistant Chief Constable Matt Longman von der Devon and Cornwall Police bei einer Pressekonferenz am Freitagabend. Zu einem möglichen Motiv äusserte er sich zunächst nicht. Von einem terroristischen Hintergrund werde aber nicht ausgegangen. Es gebe keine Hinweise, dass es sich um eine politisch motivierte Tat handle. «Das ist ein extrem tragischer Vorfall. Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen und Freunden», so Longman. Man setze alle verfügbaren Mittel ein, um die Umstände aufzuklären.