DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Vor wichtigen Notenbankentscheidungen im Wochenverlauf wird sich der Dax wohl auch am Montag nicht von den 16 000 Punkten lösen können. Mit 16 004 Punkten taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start an der Marke, an der sich Bullen und Bären seit Anfang Mai schon um die Richtung streiten. Die IG-Taxe weist auf ein Plus von 0,34 Prozent hin. Gespannt wird auf US-Inflationszahlen am Dienstag gewartet, die für die am Mittwoch folgende Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed von grosser Bedeutung sind. Ein leicht positiver Einfluss kommt von der Wall Street, wo sich der Leitindex Dow Jones Industrial am Freitag nach Xetra-Schluss etwas vom Tagestief erholt und moderat im Plus geschlossen hatte. Spannend ist, ob die Fed zunächst eine Zinspause macht und erst im Juli weiter erhöht. Laut den Experten der Credit Suisse liegt die am Markt angenommene Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung noch im Juni bei weniger als 30 Prozent. Die Woche ist ausserdem geprägt von Zinsentscheiden der Europäischen Zentralbank und der chinesischen Notenbank am Donnerstag und der Bank of Japan am Freitag.