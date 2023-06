ASIEN: - SCHWÄCHER - Die wichtigsten asiatischen Börsen haben am Dienstag teilweise an ihren schwachen Wochenauftakt angeknüpft. Am Markt hiess es, die Rally an den globalen Aktienmärkten zeige Ermüdungsanzeichen. In Japan fiel der Leitindex Nikkei 225 zuletzt um 0,35 Prozent auf 33 252,67 Punkte. Ausserdem bremsten weiter Sorgen um Chinas laue Erholung von der Pandemie die Risikobereitschaft. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen in Shenzen und Shanghai stand zuletzt zwar prozentual unverändert bei 3931,00 Punkten. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong verlor aber 1,5 Prozent auf 19 616,60 Punkte.