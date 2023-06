bis 7.15 Uhr: - Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) will Verzicht auf die Dezemberabschlag-Steuer vorschlagen, FAZ - Johannes Vogel, stellvertretender FDP-Vorsitzender, weist Kritik der Unionsparteien am Fachkräfteeinwanderungsgesetz zurück. "Wir ordnen das hinterlassene Chaos der Union. Die irreguläre Migration muss runter und die reguläre Migration hoch", FAZ - Gunter Erfurt, Chef des Solarkonzerns Meyer Burger, stellt Bedingungen für Investitionen in Deutschland, Capital - Heinz-Peter Meidinger, scheidender Präsident des Deutschen Lehrerverbands, kritisiert Länder: Problem mit ukrainischen Schülern, Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ) - Gerd Landsberg, Geschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebund: Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung nicht umsetzbar, Augsburger Allgemeine - Benzinpreise: Nirgends ist der Sprit so günstig wie in Nordrhein-Westfalen. Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) zeigt zum Ferienstart grosse regionale Preisunterschiede an den Zapfsäulen, Rheinische Post bis 23.45 Uhr: - Uniper pocht auf Milliarden-Schadensersatzforderung gegen Gazprom, Börse Online - Covestro lockt mit Expertise in Zukunftstechnologien. Bei den Übernahmeplänen des arabischen Ölproduzenten Adnoc könnte auch OMV aus Wien mitmischen. Adnoc hat Interesse bei Covestro hinterlegt. Noch kein konkretes Angebot, HB - "Die Energienachfrage in Europa muss sinken", Interview mit Catherine MacGregor, Chefin des französischen Energiekonzerns Engie, HB