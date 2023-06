ASIEN: - UNEINHEITLICH - In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte am Mittwoch erneut keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Die positiven Vorgaben aus den USA nahm vor allem die japanische Börse auf. Der Leitindex Nikkei 225 legte zuletzt um 1,5 Prozent zu. In China nahmen die Anleger derweil nach schwachen Daten zur Ergebnisentwicklung in der Industrie einige Gewinne vom Vortag wieder mit. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen in Shenzen und Shanghai sank im späten Handel um rund 0,5 Prozent und in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong büsste der Hang-Seng-Index rund 0,1 Prozent ein.