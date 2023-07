ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte haben am Montag keine einheitliche Richtung gefunden. Während es in Japan leicht nach unten ging, zogen die Kurse in China und Hongkong grösstenteils an. Der japanische Leitindex Nikkei 225 verlor im späten Handel 0,10 Prozent. Der CSI 300 , der die Aktienkurse der grössten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, zog dagegen zuletzt um 0,3 Prozent an. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gewann im dortigen Nachmittagshandel rund ein halbes Prozent.