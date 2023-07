ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch keine einheitliche Richtung eingeschlagen. In Tokio legte der japanische Leitindex Nikkei 225 im späten Handel um 0,8 Prozent zu. Die freundlichen Vorgaben aus den USA sorgten hier für Rückenwind. In China dämpfte die Wachstumsschwäche hingegen weiterhin das Geschehen. Der CSI 300 , der die Aktienkurse der grössten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, büsste 0,4 Prozent ein. Noch deutlicher unter Druck war der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong mit einem Abschlag von 1,2 Prozent.