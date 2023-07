ASIEN: - KURSGEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien sind mit Kursgewinnen in die neue Woche gestartet. Der Leitindex Nikkei 225 legte am Montag im späten Handel um 0,9 Prozent zu. Der CSI 300 , der die Aktienkurse der grössten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, gewann 0,8 Prozent und auch der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong legte um 1,5 Prozent zu. Konjunkturdaten aus China fielen zum Wochenauftakt besser als erwartet aus.