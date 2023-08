DEUTSCHLAND: - WEITERE VERLUSTE - Der Dax dürfte sich am Mittwoch von seinem zum Wochenauftakt erreichten Rekordhoch weiter entfernen und seine jüngsten Verluste ausweiten. Knapp zwei Stunden vor dem Handelsbeginn auf Xetra taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex mit einem Abschlag von 0,7 Prozent auf 16 127 Punkte. Am Vortag hatte der Dax mit deutlichen Verlusten auf Tagestief geschlossen. Gewinnmitnahmen hatten belastet. Zur Wochenmitte drückt nun eine Abstufung der Bonität der USA durch die Ratingagentur Fitch auf die Stimmung. Fitch entzog der grössten Volkswirtschaft der Welt die Spitzenbonität, die Einstufung wurde um einen Schritt von "AAA" auf "AA+" gesenkt. Die Luft für die USA am Verschuldungsmarkt könnte etwas dünner werden. Die Nachricht der Bonitätsabstufung erfolgte am Vorabend nach US-Börsenschluss und setzte die Börsen in Asien unter Druck, wo vor allem Technologiewerte abrutschten. In den USA gaben die Futures ebenfalls nach.