ASIEN: - UNEINHEITLICH - Eine fortgesetzte Schwäche des chinesischen Aussenhandels hat am Dienstag auf der Stimmung an den Börsen des Landes gelastet. Für den Hang-Seng-Index in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong ging es zuletzt um 1,4 Prozent nach unten. Der CSI 300 , der die Aktienkurse der grössten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, war kaum verändert. So waren Chinas Importe und Exporte im Juli stärker eingebrochen als erwartet. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte kurz vor dem Handelsende moderat zu. Neben Sorgen um die Konjunktur treibt Anleger an den Börsen auch die Geldpolitik der Notenbanken um. Daher stehen in der laufenden Woche Inflationsdaten aus China und den USA im Fokus.