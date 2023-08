ASIEN: - VERLUSTE IN CHINA UND JAPAN - Weitere Schwächezeichen der Wirtschaft Chinas haben am Mittwoch an Asiens Börsen auf die Stimmung gedrückt. So rutschte die chinesische Wirtschaftin die Deflation. Auf der einen Seite mindert das zwar den Inflationsdruck in westlichen Staaten, da in China viele Güter für den Export hergestellt werden. Ein länger andauernde Deflation - also ein Rückgang des allgemeinen Preisniveaus - birgt aber grosse Risiken für die Wirtschaft eines Landes. Für den CSI 300 , der die Aktienkurse der grössten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, ging es zuletzt um 0,3 Prozent abwärts. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong sank um 0,2 Prozent. Der japanische Nikkei 225 fiel um 0,3 Prozent.